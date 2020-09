Voluntários recolheram máscaras nas ruas de Navais

Em Navais o último sábado ficou marcado por uma recolha de máscaras descartáveis que estavam espalhadas pelas ruas da freguesia. A iniciativa juntou duas dezenas de pessoas e inseriu-se numa campanha de identificação deste problema dinamizada pela secção cultural do Centro Desportivo e Cultural de Navais. Os participantes juntaram-se bem cedo na Biblioteca Dr. Anselmo Ramos e daí percorreram as várias artérias da localidade para recolher as máscaras, ajudando a combater este perigo para a saúde e para o ambiente.