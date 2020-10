Voleibolistas do CDP conquistam mais uma subida de divisão

A equipa sénior feminina do Desportivo da Póvoa concretizou a subida à segunda divisão nacional. A formação poveira concluiu com êxito total a liguilha de promoção que decorreu em Matosinhos. Esta segunda-feira, no jogo decisivo, o CDP derrotou o Clube Atlântico da Madalena por 3-2 num duelo que foi emocionante até ao último ponto. Antes as voleibolistas poveiras tinham derrotado o Vila Verde por 3×0 na estreia e o Viana por 3×2 na meia-final.