Você sabe a importância do filtro de óleo do carro?

O filtro de óleo tem uma função importantíssima para seu automóvel, uma das principais é a duração do motor. Ele retém as impurezas que o óleo retira de partes do automóvel ao longo do tempo e, por isso, o óleo também sofre desgastes.

Chega uma situação em que o filtro, carregado de sujeira, dificulta a passagem do óleo, podendo acarretar falhas na lubrificação, ocasionando o bloqueio total do filtro, o que pode ocasionar graves danos ao motor.

Para impedir que os resíduos danifiquem outras peças do automóvel e para garantir a eficiência do óleo, troque o filtro periodicamente. Com a presente demanda dos motores, que trabalham com o lubrificante em temperaturas maiores e sob maior fluxo, manter um filtro velho com óleo novo vai prejudicar o motor.

O período da troca do filtro de óleo também é recomendado pelo fabricante do automóvel e consta no manual do proprietário. Atualmente há muitos fabricantes que orienta a troca do filtro a cada troca de óleo, para que jamais se misture o óleo novo com os resíduos que se encontram no filtro.

Fazendo uma manutenção rigorosa do sistema de lubrificação, o dono estará estendendo a vida do motor do seu automóvel, evitando corrosão exagerado das peças no sistema, aumentando o desempenho e reduzindo o consumo de combustível.

Então você já sabe que economizar com o filtro de óleo agora pode significar danos ao motor e um maior custo de reparo mais tarde. É melhor prevenir do que remediar.

A escolha correta do óleo, de acordo com a prescrição do manual do automóvel, bem também a troca do filtro de óleo, são garantia de economia a longo prazo e evita enormes prejuízos. Sendo assim, o técnico capacitado pode fazer a substituição, com peças que podem ser adquiridas no site www.autopecasstore.pt ou lojas físicas de sua confiança.