Violento incêndio destruiu apartamento

Muitos poveiros acordaram esta manhã com o som da sirene dos Bombeiros que começou a tocar ainda antes das sete horas, mas precisamente às 6h57, momento em que foi dado o alerta para um incêndio habitacional na Rua Dr. Flávio Gonçalves. O apartamento no segundo andar de um prédio, situado junto às instalações da Associação da Matriz, ficou bastante danificado com as chamas que rapidamente ganharam grandes proporções e eram bem visíveis na rua. Quatro pessoas tiveram mesmo de ser levadas para o hospital por inalação de fumo. Todo o edifício foi evacuado pelas autoridades. No local estiveram 24 elementos e nove viaturas das corporações da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, mais o dispositivo da PSP. A origem do fogo está por determinar e a ser investigada.