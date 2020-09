Vilacondenses e poveiros carregados de títulos nacionais

Vários ciclistas de clubes da região subiram ao pódio nos Campeonatos Nacionais de XCE (Cross Country Eliminator – Eliminação BTT). Roberto Ferreira e Raquel Queirós, ambos do Guilhabreu BTT, sagraram-se mesmo campeões na categoria de elite na provav realizada em Anadia. Mário Costa ficou no segundo lugar na principal competição masculina, enquanto Joana Monteiro foi terceira na corrida feminina, ambos da AXPO /FirstBike Team/Vila do Conde, equipa que também teve Mário Costa no terceiro posto em master 50 e Raquel Marques como vencedora em master feminino. A equipa Póvoa de Varzim / CDC Navais também teve dois premiados: Miguel Ribeiro sagrou-se campeão em master 40 e Filipe Ramos foi terceiro classificado em master 30. Esta coletividade poveira registou ainda o quinto posto em cadetes com Diogo Ferreira.