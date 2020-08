Vereador socialista apreensivo com aumento de casos de Covid-19

Miguel Fernandes admite alguma apreensão com o aumento de casos de Covid-19 na Póvoa de Varzim no último mês. Desde 1 de julho até 2 de agosto registou-se uma subida de 47 infetados, dos 166 para os 213. Nesta última semana, por exemplo, a subida foi de 16 casos, superior aos aumentos das semanas anteriores. O vereador do Partido Socialista na Câmara da Póvoa de Varzim mostra grande preocupação com o possível disparar de contagiados, sobretudo nesta altura de verão em que a Póvoa regista um grande aumento populacional com turistas de férias e emigrantes de regresso à terra natal. O médico lembra que é importante cumprir as normas da DGS e manter o distanciamento social para evitar a propagação da doença pois o risco é grande no seu entender. Miguel Fernandes reconhece a importância da época balnear para a economia local, mas também a frisa que os cuidados devem continuar a existir porque um novo confinamento seria trágico para a região.