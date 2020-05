Veja se a praia que frequenta tem “qualidade ouro”

Já é conhecida a listagem das praias com ‘Qualidade Ouro’ para a época balnear 2020. Para poderem receber a distinção atribuída pela Quercus (Organização Não Governamental de Ambiente), as praias têm de ter obtido classificações de “Excelente” nas análises da água disponibilizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente durante as últimas quatro épocas balneares, ou seja, entre 2015 e 2019. Além disso, no ano passado não poderiam ter registado ocorrências ou avisos de desaconselhamento da prática balnear. Na Póvoa de Varzim são cinco as praias contempladas: Fragosa, Quião, Zona Urbana Norte, Zona Urbana Sul I e Zona Urbana Sul II. Mais a sul, em Vila do Conde, também foram premiadas cinco praias: Frente Urbana Norte, Frente Urbana Sul, Labruge, Mindelo e Vila Chã. A norte, em Esposende, repetem-se as cinco galardoadas: Fão-Ofir, Marinhas-Cepães, Ramalha, Rio de Moínhos e Suave Mar.