Varzim vende Pedro Ferreira a clube dinamarquês

O Varzim anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o Aalborg, da Dinamarca, para a transferência de Pedro Ferreira. No canal oficial na Internet, o clube poveiro “agradece o profissionalismo e todo o empenho, vontade e paixão” com que o médio “trabalhou diariamente neste clube e deseja-lhe os maiores sucessos para o seu futuro”. O jogador de 22 anos assinou um contrato por quatro anos e vai jogar com o número 6. Nem o Varzim nem o clube dinamarquês adiantaram os valores do negócio, mas segundo a imprensa desportiva os alvinegros não eram detentores da totalidade do passe do jogador que apenas cumpriu uma temporada na Póvoa e foi um dos destaques na equipa treinada por Paulo Alves.