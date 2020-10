Varzim segue na Taça e treinador diz que missão foi cumprida

O Varzim venceu em Rebordelo por 3×1 na partida que estava em atraso na segunda eliminatória da Taça de portugal. Os varzinistas beneficiaram de um autogolo para se adiantarem no marcador na a meio da primeira parte, mas permitiram a igualdade pouco depois do intervalo. Irobiso e Fatai acabaram por marcar os golos que garantiram o triunfo já quando o jogo se encaminhava para o fim. O treinador Miguel Leal destacou a importância e justiça do êxito, salientando ainda que a missão foi cumprida. Na terceira ronda da prova os alvinegros irão defrontar a Académica em Coimbra a 22 de novembro.