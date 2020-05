Varzim recebe 180 mil euros, perde 4 adversários e ganha 2 novos oponentes

A Liga Portugal tomou esta terça-feira decisões relativas ao segundo escalão. O Varzim vai deixar de ter o Farense e o Nacional como adversários porque estes subirão à Primeira Liga por estarem nos dois primeiros lugares na altura da suspensão do campeonato. Em sentido contrário, descem ao Campeonato de Portugal o Cova da Piedade e o Casa Pia por estarem na zona de descida na interrupção. Daquela prova, recorde-se, já tinham sido indicados o Vizela e o Arouca como os clubes a regressar à Segunda Liga por serem os líderes com mais pontos das quatro séries. Foi também aprovada a criação de um Fundo de Apoio aos clubes da LigaPro para atenuar os efeitos da paragem antecipada e que terá o valor de 1 milhão e 520 mil euros. A este verba adiciona-se 1 milhão já cedido pela Federação Portuguesa de Futebol. Tudo somado dá um total de 2,52 milhões de euros, que serão atribuídos, de forma equitativa, pelos clubes do escalão secundário. Ao Varzim, cujo plantel profissional entrou hoje de férias após reunir com a direção no relvado, caberá receber 180 mil euros.