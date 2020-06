Varzim queria AG no estádio mas delegado de saúde não concordou

O Varzim foi forçado a suspender a Assembleia Geral Extraordinária prevista para este sábado à tarde no estádio. A revelação aos associados chegou, ao início da noite de sexta-feira, via comunicado oficial assinado pelo presidente da Assembleia. António Moura Gonçalves justifica que a “decisão decorre do parecer negativo emanado pelo delegado de saúde concelhio, para a realização da mesma, em virtude da pandemia Covid-19, independentemente das condições de segurança e higiene necessárias estarem por nós garantidas”. O dirigente revelou também que a instituição decidiu respeitar o parecer e cancelar o evento. A ordem de trabalhos tinha como ponto único a fixação dos montantes das quotizações para as várias categorias e classe de associados para a época desportiva de 2020/2021, reservando também um período para a discussão de outros assuntos de interesse do Varzim Sport Club.