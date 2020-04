Varzim prepara regresso aos treinos e desinfeta instalações

O Varzim agendou para 4 de maio o regresso aos treinos. Com esta medida, segundo o Record, o clube pretende preparar um possível regresso do campeonato em junho. Com o retorno ao trabalho na próxima segunda-feira, o Varzim terá de adotar algumas normas de segurança. Os treinos irão recomeçar de forma faseada, com os jogadores divididos em pequenos grupos e a trabalhar de forma separada e em horários diferentes. A decisão já foi comunicada ao plantel e aconteceu na sequência da desinfeção das instalações efetuada com o apoio da autarquia.