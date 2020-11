Varzim perde em Mafra e não vence há sete jornadas

O Varzim voltou a perder na II Liga, agora na visita ao terreno do Mafra, por 3×1, em partida a contar para a oitava jornada. Os varzinistas começaram bem e adiantaram-se no marcador aos 15 minutos com um golo de Luís Pedro, mas consentiram a igualdade um pouco antes do intervalo. A equipa da casa chegou à vantagem aos 66 minutos e estabeleceu o resultado final aos 83 minutos. Os poveiros mantiveram os cinco pontos na tabela e continuam no 18º e último lugar lugar. Depois da vitória na estreia, o clube já leva sete jogos sem triunfar, incluindo cinco derrotas consecutivas, igualando a pior série de desaires seguidos no segundo escalão. No próximo sábado será a vez dos lobos do mar receberem o Viseu num duelo entre clubes questão na zona de despromoção.