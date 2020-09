Varzim não foi além do nulo na receção a recém-promovido

O Varzim voltou a empatar a zero, agora na receção ao recém-promovido Arouca, em partida a contar para a terceira jornada da Segunda Liga. O encontro foi dominado pelos forasteiros, tendo valido aos alvinegros a boa exibição do guarda-redes Ricardo (continua sem sofrer golos) em mais uma exibição que defraudou as expetativas dos adeptos. Os varzinistas passam a somar cinco pontos e no próximo jogo visitam o Covilhã no sábado de manhã.