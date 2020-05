Varzim já não joga mais esta temporada após decisão do Governo

A temporada está terminada para a equipa principal do Varzim. Numa comunicação feita após o Conselho de Ministros, o Governo anunciou ter aprovado apenas a conclusão do escalão principal e a final da Taça de Portugal se houver autorização da Direção Geral de Saúde. Sendo assim, a tentativa de reatamento da Segunda Liga fica sem efeito e já não irão decorrer as últimas dez jornadas de um campeonato em que equipa alvinegra ocupava um tranquilo sexto lugar. A Liga Portugal irá agora anunciar os próximos passos, mas certo é que o início dos treinos previsto para a próxima semana fica sem efeito e que o emblema varzinista irá continuar no segundo escalão na próxima época.