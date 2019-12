Varzim homenageou raça e querer de Bruno Torres

Bruno Torres foi homenageado pelo Varzim Sport Club. O jogador poveiro, que recentemente ajudou Portugal a sagrar-se campeão mundial de futebol de praia, recebeu uma distinção no intervalo do jogo com o Covilhã. Bruno Torres, que fez toda a formação desportiva no clube alvinegro, sublinhou a felicidade e a gratidão pelo gesto dos responsáveis varzinistas. A raça, ambição e determinação que são reconhecidas em Bruno Torres resultaram numa temporada em que o atleta poveiro venceu tudo o que havia para vencer a nível de clubes e seleções.