Varzim derrota Leixões em mais um jogo de preparação

O Varzim venceu o Leixões por uma bola a zero num jogo-treino realizado este sábado. O jovem brasileiro Nicolas Souza, de 19 anos, proveniente dos juniores, marcou o único golo do desafio. O treinador Paulo Alves rodou todo o plantel disponível neste que foi o quarto particular desta temporada após o desafio frente ao Porto B (antes do estágio), o triunfo sobre o Sintrense e a derrota frente ao Vilafranquense (ambos em Elvas). Caetano e Nélson Agra ainda recuperam de lesões e o turco Yusuf Tunç continua retido no país natal devido às restrições impostas pela Covid-19.