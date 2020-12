Varzim continua a segurar a lanterna vermelha

O Varzim perdeu em casa frente ao Feirense para a jornada 12 da II Liga. Com este resultado, os poveiros continuam no último lugar da classificação com somente seis pontos, tendo somado a oitava derrota na prova. O adversário chegou à vantagem aos 21’ por Marcus quando a formação poveira até estava a dominar. Aos 69’ um autogolo de Diarra ampliou para 2-0 a vantagem dos forasteiros numa altura em que a partida estava equilibrada e dava a entender que seria possível alcançar o empate. Na próxima ronda, os poveiros vão a Vizela no dia 29 jogar às 17h.