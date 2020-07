Varzim anuncia pré-acordo para transferir Lumeka para França

Nem no Varzim nem em nenhum clube do escalão principal em Portugal. Afinal Levi Lumeka vai prosseguir a carreira no Troyes, emblema que milita na 2ª Divisão de França. O clube alvinegro anunciou que estabeleceu um pré-acordo para a transferência do atacante inglês que marcou 9golos em 28 jogos pelos lobos do mar. Lumeka esteve na sede varzinista para se despedir e rumará a um novo desafio para as próximas quatro temporadas. Não foi revelado o montante e os termos do negócio, mas recorde-se que ainda recentemente o jornal A Bola tinha falado numa cláusula de rescisão de 500 mil euros a propósito do interesse do Famalicão, sendo que o emblema poveiro detém metade do passe do extremo. No momento da saída, o Varzim desejou ao atleta “as maiores felicidades para a futura carreira”, tendo reconhecido que este “bem representou e honrou o clube”.