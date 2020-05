Vandalizaram a sede do PSD

A sede do PSD de Vila do Conde foi vandalizada na última madrugada. Os suspeitos do crime atiraram pedras para o interior do edifício e destruíram vidros, causando um prejuízo na ordem do milhar de euros. O espaço da concelhia liderada por Pedro Soares situa-se na Praça da República, junto ao Rio Ave. O líder social-democrata vilacondense já reagiu em comunicado a este incidente: “Em 46 anos de Democracia eis que pela primeira vez os vidros da sede foram partidos tendo ficado no interior as pedras/paralelos causadores dos danos. Percebe-se que o objectivo não foi nenhuma tentativa de assalto ou mera tentativa de entrada. Foi mesmo uma clara e evidente acção de vandalização da nossa sede concelhia. O facto já foi devidamente participado às autoridades policiais para que se proceda à respectiva investigação. Não se sabendo quem foi, e não havendo nenhuma reivindicação do acto por parte do autor ou autores, só nos resta aguardar pela investigação policial. Uma coisa, contudo, não queremos deixar aqui de mencionar: não serão este tipo de atitudes que nos farão parar ou mudar a nossa atitude politica em prol dos superiores interesses de Vila do Conde”.