Vandalismo noturno em bar na praia provoca prejuízos e motiva alertas

O Tempo Bar, situado na Avenida dos Banhos, na Póvoa de Varzim, foi vandalizado durante a última madrugada. Os proprietários do estabelecimento depararam-se esta manhã com um cenário com diversos vidros partidos e danos na esplanada, mas nada terá sido furtado do interior. Segundo apuramos, existe a suspeita que este ato de vandalismo poderá estar relacionado com um grupo de jovens que ontem à tarde esteve a jogar à bola no areal próximo e foi chamado à atenção por estar a incomodar os clientes. A Polícia Marítima foi mesmo chamada na altura por causa desse incidente e agora voltou novamente ao local para tomar conta da ocorrência. Os donos do bar pediram às autoridades para estarem mais atentas ao fenómeno dos ajuntamentos de jovens na praia, uma vez que estes desrespeitam várias normas de segurança e deixam os areais poluídos com garrafas, copos e restos de comida.