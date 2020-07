V.Conde com 36 novos casos numa semana, Póvoa mais 6 e Esposende manteve

A Direção-Geral da Saúde cumpriu o anunciado e voltou a atualizar, uma semana depois, os números de casos confirmados de Covid-19 por concelho. O boletim publicado esta segunda-feira reporta a existência de 190 casos de Covid-19 na Póvoa de Varzim desde o início dos registos, um aumento de 6 infetados em relação à passada terça-feira. O cenário é novamente bem pior em Vila do Conde dado que já se acumulam 370 infetados com o novo coranavírus, ou seja uma subida de 36 casos no mesmo período de seis dias. Em Esposende os novos dados apontam um total de 52 casos, os mesmo da última atualização. A DGS mantém, no entanto, que “a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”. A mesma entidade mantém a indicação que “a caraterização demográfica dos casos confirmados terá uma atualização semanal publicada à segunda-feira, na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação”. Já agora, nos restantes municípios fronteiriços com a Póvoa de Varzim, refira-se que os casos em Barcelos são já 310 (mais 1) e em Famalicão foram revistos em baixa: 408 (menos 1).