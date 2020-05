V.Conde anuncia época balnear de 27 junho a 30 de agosto

A época balnear em Vila do Conde decorrerá de 27 de junho a 30 de agosto, com unicou a autarquia liderada por Elisa ferraz. A decisão foi tomada numa reunião que decorreu ontem, por videoconferência, promovida pela ARH Norte, na qual participaram as entidades com competência nas zonas balneares, como a Autoridade Marítima, Agência Portuguesa do Ambiente, Câmaras Municipais, entre outras. Esta reunião teve também como objetivo a articulação entre as diferentes entidades, por forma a que seja assegurada a implementação das medidas excecionais e temporárias de ocupação e utilização das praias ao nível regional/local, em águas balneares costeiras e de transição para a época balnear de 2020, que visam a segurança, a proteção e o bem-estar dos utentes.