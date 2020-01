UPK e CKA continuam a somar taças e medalhas

Os clubes locais de Karate estiveram em ação em dose dupla no último fim de semana.

No sábado decorreu mais uma edição do Open Internacional de Vila das Aves. O CK Aguçadourense – Póvoa de Varzim arrecadou 11 pódios: Marta Eça Guimarães, Luciano Novo, Eva Flores e Guilherme Lopes foram campeões; Pedro Ribeiro e Manuel Silva foram segundos classificados; Aires Dias, Paulo Loureiro, Daniel Novo, Manuel Silva e Vasco Santos alcançaram a terceira posição. A União Poveira de Karate conquistou cinco pódios: João Ribeiro e Rita Ribeiro venceram, Ricardo Lopes foi segundo classificado e João Ribeiro e Francisca Leonor terminaram no terceiro lugar.

No domingo realizou-se, no mesmo palco, a terceira e última etapa da Liga Olímpica. O CKA conseguiu dois triunfos graças a Afonso Azevedo e Guilherme Lopes, tendo registado mais pódios com o segundo lugar de Rodrigo Morim e os terceiros postos de Lara Silva e Vasco Santos. A UPK também festejou a vitória de Ricardo Lopes.