Uma semana sem novos infetados na região

Há uma semana que não se verifica qualquer alteração, a nível local, no relatório diário da Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19. Continuam a somar-se 159 infetados na Póvoa de Varzim, 50 casos em Esposende e 297 positivos em Vila do Conde. Estes números são os acumulados desde o início dos registos em Portugal, não sendo retirados os recuperados nem os falecidos. No concelho poveiro haverá apenas cerca de uma dúzia de casos ativos e 9 óbitos confirmados. Em Vila do Conde não são conhecidos números oficiais de mortes ou recuperados. Em Esposende, o autarca Benjamim Pereira, através de outras fontes, revela 73 casos no concelho, sendo que 64 pessoas já recuperaram e apenas uma faleceu, havendo ainda 49 casos suspeitos (mais 10 que a anterior referência).