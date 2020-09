Um milhão para renovar escola, felicitação ao CDP e mais apoios

O executivo municipal aprovou a adjudicação da empreitada de ampliação e remodelação da Escola das Machuqueiras em Laundos, pelo valor de 996 mil euros. Um investimento que foi destacado por Aires Pereira no final da reunião por representar um compromisso de melhoria dos estabelecimentos de ensino. A autarquia também aprovou um voto de felicitações pela subida da equipa masculina de voleibol do CDP à primeira divisão. Foram aprovados também um conjunto de apoios a associações locais, designadamente à Associação de Pais e Amigos das Escolas e Jardins de Infância de Laundos no sentido de assegurar o transporte de crianças; ao Clube de Atletismo da Póvoa de Varzim e à Associação Desportiva e Recreativa Académico de Belém para questões relacionadas com as respetivas sede sociais e à Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção.