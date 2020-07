Últimos dias com 7 casos novos na Póvoa, 31 em V.Conde e nenhum em Esposende

Esta segunda-feira fica marcada por nova atualização da Direção-Geral da Saúde em relação ao número de casos confirmados de Covid-19 por concelho, somando ativos, mortos e recuperados. O último boletim publicado reporta a existência de 197 casos de Covid-19 na Póvoa de Varzim desde o início dos registos, um aumento de 7 infetados em relação à passada semana. O cenário é outra vez bem pior em Vila do Conde dado que já se acumulam 401 infetados com o novo coronavírus, ou seja, uma subida de 31 casos no mesmo período de dias. Em Esposende os dados apresentados apontam um total de 52 casos, os mesmos da última atualização. A DGS mantém, no entanto, que “a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”. A mesma fonte continua a indicar que “a caraterização demográfica dos casos confirmados terá uma atualização semanal publicada à segunda-feira”. Já agora, nos restantes municípios fronteiriços com a Póvoa de Varzim, refira-se que os casos em Barcelos são já agora 309 (menos 1) e em Famalicão subiram para 414 (mais 6).