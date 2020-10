Última semana com grande aumento de infetados na região

A Direção-Geral da Saúde atualizou esta segunda-feira os dados da Covid-19 por concelho. Ora, o boletim publicado neste 26 de outubro, com números registados até ao final de domingo, reporta um aumento de 73 casos na Póvoa de Varzim, ou seja, uma média diária superior a dez casos novos nos últimos sete dias, sendo agora 778 os positivos acumulados. O cenário de subida é semelhante, mas bastante pior em Vila do Conde, onde se acumulam 1190 infetados com o novo coronavírus, registando-se um aumento de 136 casos no mesmo período de sete dias, uma média de quase 14 novos casos diários desde o passado dia 19. Em Esposende os dados apresentados pela DGS apontam agora um total de 218 casos, uma subida de 43 infetados em relação ao registo anterior, numa média de quase 6 novos infetados por dia na última semana. Por fim, nos restantes municípios vizinhos da Póvoa de Varzim, há 155 casos novos em Barcelos (são agora 751) e em Famalicão há mais 174 infetados (são agora 1195).