Última semana com 22 novos casos na Póvoa e 35 em V.Conde

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira mais uma atualização semanal em relação aos casos de Covid-19 por concelho e os números mais recentes mostram que os surtos locais estão a ficar controlados.

Ora, o boletim publicado neste 5 de outubro, com números registados até ao final de domingo, reporta a acumulação de 607 casos na Póvoa de Varzim, ou seja, um aumento de 22 infetados em relação à passada semana, o que dá uma média diária de quase três casos novos nos últimos sete dias. O cenário é semelhante em Vila do Conde, onde se acumulam 930 infetados com o novo coronavírus, registando-se uma subida de 35 casos no mesmo período de sete dias, uma média de cinco novos casos diários desde o passado dia 28. No concelho poveiro haverá agora perto de duas centenas de casos ativos e 15 óbitos causados pela Covid-19, enquanto no município vilacondense há também cerca de duas centenas de casos ativos e continuam os 29 óbitos acumulados.

Além das duas cidades, algumas das freguesias mais afetadas são Aver-o-Mar, Amorim, Terroso, Rates, Laundos, Azurara e Árvore. Em Esposende os dados apresentados apontam um total de 94 casos, mais sete que o registo anterior, uma média de um novo infetado por dia. Já agora, nos restantes municípios vizinhos da Póvoa de Varzim, é possível verificar que os casos em Barcelos são agora 470 (mais 19) e em Famalicão subiram para 858 (mais 60). Recorde-se que estes dados acumulam todos os ativos, mortos e recuperados desde o início da pandemia.