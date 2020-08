Turismo local apresenta trunfo renovado e melhorado

A Póvoa de Varzim passou recentemente a contar com um totalmente renovado hotel de quatro estrelas no centro da cidade. O emblemático Grande Hotel da Póvoa recebeu nos últimos tempos diversas obras de remodelação que foram entretanto inauguradas. Na cerimónia marcou presença o executivo municipal e foi destacado que no verão passado pernoitaram no concelho cerca de 200 mil pessoas. Wasseem Ahmed é o administrador da unidade hoteleira cujo processo de requalificação começou em 2016, tendo levado à subida de categoria.