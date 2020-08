Três dezenas de casos confirmados em Guilhabreu

A Junta de Guilhabreu revelou em comunicado que há 30 infetados com Covid-19 na freguesia. A entidade liderada por Joaquim Moreira admite grande preocupação com a situação, mas assegura que esta está a ser acompanhada em permanência junto da Delegação de Saúde de Vila do Conde para identificar as cadeias de contágio. Na informação à população é reiterada a confiança de que vai ser ultrapassado o problema, aconselhando as pessoas a adotar um comportamento cívico irrepreensível e respeitar as normas da DGS. A Junta de Guilhabreu mostra-se disponível para apoiar quem precisar e apelou à adoção de um forte compromisso individual e coletivo para o controle da situação e para a contenção do surto pandémico.