Treinador destacou solidariedade varzinista

Paulo Alves ficou feliz com o triunfo mas não tanto com a exibição do Varzim frente ao Porto B. Os alvinegros venceram graças a um único golo de Yusuf. O treinador varzinista destacou a solidariedade da equipa durante todo o jogo e valorizou a importância da conquista dos três pontos. O técnico dos lobos do mar assegurou também que o grupo vai continuar a trabalhar para alegrar os adeptos durante a temporada.