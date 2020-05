Transporte escolar garantido pela autarquia vilacondense

O município de Vila do Conde decidiu garantir Transporte Escolar para os alunos do Ensino Secundário que frequentam os 11.º e 12.º anos e os 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário. Com a retoma das aulas presenciais, estão de regresso às escolas cerca de 400 estudantes. Para garantir as necessárias condições de transporte destes alunos, a Câmara, em articulação com as direções das escolas D. Afonso Sanches e José Régio, avaliou as necessidades e desenvolveu uma estratégia que se enquadra nos moldes previstos no quadro preventivo da pandemia. Dado que o transporte através das linhas regulares de transporte público não se adequava, o Município contratualizou serviços especializados que garantem o cumprimento de integral das regras emanadas pela Direção Geral de Saúde. Segundo a autarquia liderada por Elisa Ferraz, esta decisão implica um encargo de milhares de euros por dia para o erário municipal. O serviço será assegurado pela Arriva de acordo com os sete percursos e horários que foram criados e passam pelas várias freguesias do concelho. As viagens começam a partir das 8/8h30 e o regresso será sempre depois das 13h20.