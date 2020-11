Traficante que já esteve preso apanhado em flagrante

A Polícia de Segurança Pública deteve esta quinta-feira um indivíduo que tinha na posse treze doses de cocaína e 30 euros em numerário. Elementos da 8.ª Esquadra de Investigação Criminal apanharam em flagrante delito o homem, com 33 anos, no momento em procedia à venda da droga junto à estação de Metro de S. Brás, em Vila do Conde, cerca das 11 horas da manhã. O suspeito, desempregado e residente na Póvoa de Varzim, tem antecedentes por crime de tráfico de estupefacientes e roubo, tendo recentemente cumprido uma pena de quatro anos de prisão. A medida de coação por causa da situação vai ser estabelecida no Tribunal de Vila do Conde.