Testes aos pescadores deram todos negativo

Deram negativo todos os testes à Covid-19 realizados a 19 pescadores de uma embarcação de Vila do Conde na qual um dos tripulantes foi infetado com o novo coronavírus. A garantia foi dada pelo presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, que defende que a embarcação da pesca da sardinha deveria sair para o mar já esta noite, depois de dois dias de paralisação e de já ter sido desinfetada. José Festas pediu mesmo a intervenção do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, para que tal possa suceder. No entanto, as autoridades recusam essa possibilidade e exigem a tradicional a quarentena de 14 dias, tendo a Administração Regional de Saúde do Norte, em nota de imprensa, lembrado que as normas em vigor da DGS indicam que “os contactos de alto risco de exposição devem manter o isolamento profiláctico até ao 14.º dia, após a data da última exposição de risco, mesmo com resultado de teste laboratorial negativo durante o período de isolamento”. Como tem sido lembrado, a violação do confinamento obrigatório pode configurar crime de desobediência. Recorde-se que na segunda-feira foram realizados 31 testes à Covid-19 na associação dirigida por José Festas, incluindo 12 outros elementos da comunidade piscatória, alguns dos quais tinham estado nos estaleiros de Azurara, onde há outros dois casos de infeção. Também estes 12 testes deram negativo. Em Vila do Conde há ainda outra embarcação parada há cerca de duas semanas depois de oito tripulantes terem resultados positivos no teste à Covid-19.