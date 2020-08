Testes à Covid-19 para todo o plantel varzinista

O Varzim Sport Club anunciou que os testes de despistagem à Covid-19 deram todos negativos. Cumprindo o plano de retoma definido pela Liga de Clubes e pela Direção Geral da Saúde, a Direção varzinista informou através do site oficial que esses exames realizados aos jogadores, treinadores, staff e estrutura diretiva mostraram que ninguém está infetado com o novo coronavírus. Uma comunicação feita por via oficial como o presidente Edgar Pinho entende que deve ser feito.