Testes à Covid-19 no automóvel começam em breve na Póvoa

Aires Pereira fez saber que está por dias a instalação de uma espécie “covidrive” na Póvoa de Varzim, para serem realizados testes de despistagem. O equipamento vai entrar em funcionamento na próxima segunda-feira e será um centro de testes que serão feitos dentro do automóvel, como existe na Maia e no Porto. O Centro de Testes à COVID-19 ficará instalado junto ao à unidade poveira do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde e evitará que os habitantes dos dois concelhos tenham de se deslocar a outros municípios para o fazer. Os cidadãos com prescrição médica vão poder efetuar as suas marcações, a partir do dia 13 de abril, através do número 252 090 169 (de segunda a sábad, das 9h às 17h).