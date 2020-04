Testes à Covid-19 com procura muito elevada na Póvoa de Varzim

O centro de testes à Covid-19 organizado pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim já tem todas as marcações feitas até ao final desta semana. O Covid-Drive, onde os utentes são testados dentro dos automóveis, começou a funcionar na última segunda-feira e rapidamente esgotou a capacidade de efetuar os exames. No dia de estreia foram feitos 50 exames de diagnóstico para identificar pessoas infetadas, mas rapidamente se percebeu, face à elevada procura, que era preciso passar para uma centena de testes por dia. O objetivo é passar para os 120 exames diários a qualquer momento. Várias pessoas com prescrição médica estão já a agendar marcações para a próxima semana. A linha telefónica (252 090 169) está a ter tanta procura que a autarquia, segundo o presidente Aires Pereira, foi forçada a alocar mais funcionários, que estavam em regime de teletrabalho, para poder agilizar o processo e explicar às pessoas os procedimentos. A implementação deste centro de testes, que funciona junto ao hospital da Póvoa de Varzim, representa um investimento de 50 mil euros por mês totalmente suportado pelo orçamento camarário.