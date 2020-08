Tentou asfixiar mulher com almofada e foi detido pela GNR

A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, deteve na quinta-feira um homem de 34 anos em Vila do Conde. No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, consumidor habitual de bebidas alcoólicas, frequentemente agredia, injuriava e ameaçava a companheira, de 28 anos, com quem habitava desde janeiro deste ano. Segundo as autoridades, a vítima é uma pessoa vulnerável devido a uma doença que lhe atribuiu 95% de incapacidade e foi obrigada a passar muitas horas exposta e abandonada numa habitação devoluta, sem quaisquer condições de habitabilidade. Em comunicado é revelado que, num episódio de agressões, o suspeito tentou asfixiar a mulher com recurso a uma almofada, como forma da vítima não conseguir pedir socorro e auxílio. Estes motivos levaram à posterior detenção e o Tribunal Judicial de Matosinhos já decidiu as medidas de coação a aplicar ao agressor: termo de identidade e residência, proibição de contactar a ofendida por qualquer meio, afastamento da residência, não se podendo aproximar num raio de 300 metros, sendo também vigiado por pulseira eletrónica.