Tapetes de Beiriz e Fricon premiadas pelo empreendedorismo

A Fábrica Tapetes de Beiriz (Póvoa de Varzim) e a Fricon (Vila do Conde) foram duas das empresas distinguidas com o Prémio Metropolitano do Empreendedorismo 2019 numa cerimónia que decorreu no passado dia 2 no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres em representação do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. O galardão é uma homenagem pública a quem se tenha destacado pela ação inovadora e dinâmica empreendedora, imprescindível para o desenvolvimento do território e criação de valor para a Área Metropolitana do Porto. Ao premiar o sucesso de quem lidera estas empresas, a entidade destaca a ambição, a criatividade e a resiliência que fazem desta região uma importante locomotiva do desenvolvimento do país e um excelente território para trabalhar e empreender. Apesar de um prémio simbólico, o objetivo é destacar exemplos de superação e de inovação, inspirando a comunidade em geral.