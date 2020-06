Stanley renova e João Amorim de saída

O Varzim Sport Club informou ao final do dia de domingo que chegou a acordo com o jogador Stanley Awurum para a renovação de contrato para a época desportiva 2020/2021. O avançado nigeriano vai continuar ao serviço dos alvinegros e tentar recuperar um lugar como titular no plantel de Paulo Alves depois de uma época em que foi quase sempre utilizado como suplente por estar tapado por Leonardo Ruiz.

Em sentido contrário, João Amorim está de saída do Varzim. Jogador e clube não chegaram a acordo para a renovação do vínculo laboral. O lateral direito tinha chegado à Póvoa no início desta temporada e foi o elemento mais utilizado do plantel de Paulo Alves, com um total de 30 jogos realizados. Na hora da partida, a SDUQ decidiu agradecer “o trabalho, a dedicação e o enorme profissionalismo demonstrado diariamente”, tendo-lhe desejado “os maiores sucessos desportivos e pessoais”.