Siza Vieira faz conferência de abertura no Correntes d’Escritas

Está apresentada a 21.ª edição do Correntes d´Escritas, que vai decorrer na Póvoa de Varzim de 15 e 23 de fevereiro, tendo como epicentro o Cine-Teatro Garrett. A conferência de abertura, um dos momentos altos do evento, será no dia 19, às 15 horas, e estará a cargo do mais famoso arquiteto português: Álvaro Siza Vieira (na imagem da direita), como justificou ontem Luís Diamantino, vereador da Cultura, aquando da divulgação do programa (imagem da esquerda).A edição contará com uma centena de escritores, vindos 14 países países do espaço ibero-americano. A grande novidade, destacada por Luís Diamantino, é a forte presença da Catalunha e da sua literatura, que merecem uma programação especial. E Iolanda Batallé Prats, diretora do Instituto Ramon Llull avançou os principais destaques do lado catalão (ouça no noticiário). No que toca a mesas de debate, este ano as Correntes estendem-se a Navais, para além de Rates. E a ideia é fazer o pleno das freguesia poveiras numa década, antevê o vereador. O “rosto” da Revista do Correntes, publicação que já vai no décimo nono número, é a escritora Hélia Correia. Desde a primeira hora que o Casino da Póvoa é um parceiro especial, suportando o principal prémio do festival, no valor de 20 mil euros e André Sousa Pereira, representante da concessionária da zona de jogo falou numa grande honra e promete a continuação do apoio a um evento marcante para a Póvoa.Ao galardão maior do certame, o Prémio Literário Casino da Póvoa, concorreram 15 obras, muitas de autores consagrados, como Lídia Jorge, Mário Cláudio ou Mia Couto, só para nomear alguns. O vencedor do prémio, no valor de 20 mil euros, será anunciado na cerimónia de abertura. Recorde-se que, nesta edição, o Prémio Literário Casino da Póvoa irá premiar uma obra literária de prosa, na categoria de novela ou romance. A cerimónia de abertura do Corrente de 2020 é às 11 horas do dia 19 de fevereiro no Casino, onde serão revelados os vencedores dos vários prémios, ocorrerão os discursos oficiais e será lançada a revista do Correntes. Às 15 horas realiza-se a conferência de abertura no Cine-Teatro Garrett com Siza Vieira. Para o Correntes, dos cofres da Câmara saem 100 mil euros, o Fundo de Turismo comparticipa com outro tanto.Ao longo dos próximos dias iremos conferir com mais detalhe a programação, que foi apresentada esta quarta-feira no Cine-Teatro Garrett.