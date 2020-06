Sílvio Santos (CN Povoense/Favais) é campeão nacional

Sílvio Santos, do Clube Naval Povoense/Casa Favais, sagrou-se campeão nacional da primeira divisão de pesca de alto mar em barco fundeado. Leça da Palmeira acolheu a quarta e última mão da competição que terminou com dois atletas locais no pódio: além do título de Sílvio Santos, o terceiro lugar de Miguel Silva também lhe valeu a subida ao pódio final. Estes dois terminaram em posição de serem chamados a integrar a seleção nacional. Sílvio terminou com 23 pontos aculumados e uma vitória, Miguel totalizou 29 pontos e dois triunfos. Merece ainda realce o sexto lugar de Juan Pato com 31 pontos somados. Além deste trio, recorde-se que os cinco atletas do Clube Naval Povoense/ Casa Favais que competiram no segundo escalão também tinham anteriormente conseguido a subida ao patamar mais alto da modalidade.