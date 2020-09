Sete meses de obras para reparar e melhorar a EN 13

A Estrada Nacional 13 vai ser intervencionada pelas Infraestruturas de Portugal de forma a melhorar as condições de circulação pelo intenso tráfego que apresenta. A confirmação foi dada pela Câmara da Póvoa de Varzim, que salienta que a obra vai contribuir para um acréscimo de segurança de equipamentos, bem como dos próprios utilizadores da via. O investimento é de 2,3 milhões de euros e irá beneficiar o troço entre os quilómetros 25 km e 36 km da EN13, desde Vila do Conde até à freguesia da Estela, passando pela cidade da Póvoa e pelas freguesias de Aver-o-Mar e Navais. A intervenção irá reforçar a capacidade estrutural do pavimento, repôr a sinalização horizontal, substituir a sinalização vertical, reabilitar a drenagem existente e integração paisagística, avança a autarquia. O prazo de execução é de 210 dias estando, por isso, o seu término previsto o início de abril de 2021.