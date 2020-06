Senhora do Desterro festejada com missa, tapetes e visitas

A festa de Nossa Senhora do Desterro foi vivida este ano da forma possível pela comunidade. A celebração limitou-se à Eucaristia matinal com a participação legalmente permitida no interior da Capela, que à tarde esteve aberta a visitas por decisão da Confraria e com os altares ornamentados. Lá fora, no adro, houve lugar para uma simbólica representação dos tapetes que costumam embelezar as ruas do bairro norte da cidade. Segundo Ricardo Silva, presidente da junta da Póvoa de Varzim, o dia foi passado “com um nó no coração que só vai desatar quando voltarmos à normalidade”. A Juvenorte e o Rancho Estrela do Norte também se associaram à festividade que espera poder voltar a decorrer como é tradicional em 2021.