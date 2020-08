Sem-abrigo morreu após incêndio em casa devoluta

Um incêndio numa moradia antiga na Rua das Hortas provocou a morte de um homem com cerca de 40 anos que se encontrava no interior. Outro homem sofreu queimaduras e foi levado para o hospital. O fogo surgiu um pouco antes da meia-noite de ontem e ocorreu praticamente nas traseiras do quartel dos bombeiros da Póvoa, que mobilizaram 26 elementos e 10 viaturas. As chamas foram dominadas após bastante trabalho da corporação local, mas da tragédia não escapou um sem-abrigo que lá pernoitava habitualmente e que foi encontrado sem vida durante o rescaldo. Além dos meios de socorro e combate ao incêndio, também a PSP e a Proteção Civil marcaram presença. A causa do sinistro ainda está por apurar, mas poderá ter sido provocada acidentalmente por uma das vítimas. A situação causou grande alvoroço naquela zona do centro da cidade e assustou moradores e vizinhos devido ao fumo e às labaredas que saíram do telhado da moradia devoluta.

Foto: Pedro Teixeira