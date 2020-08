Seis pessoas tiveram de ser resgatadas no mar em Mindelo

Seis pessoas em pré-afogamento no oceano foram esta manhã resgatadas com vida junto à praia de Mindelo. Três jovens não respeitaram a bandeira vermelha e avançaram para o mar, tendo entrado em aflição após serem arrastados pela forte corrente e pela ondulação. Três nadadores-salvadores de sercviço na zona lançaram o alerta às 12h31 e decidiram ir ajudá-los, arriscando a própria vida, mas já não conseguiram regressar a terra. Uma mota de água chegou a tempo de evitar uma tragédia. No socorro estiveram envolvidos diversos elementos e meios dos Bombeiros de Vila do Conde e do ISN. Todas as pessoas resgatadas foram assistidas no local pela ambulância VMER do Hospital Pedro Hispano. Um nadador-salvador e dois civis foram mesmo transportados para a urgência do Hospital da Póvoa como feridos ligeiros.