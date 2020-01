Seis oportunidades para doar sangue já este mês na Póvoa

Começa um novo ano e com ele também novas oportunidades de ser solidário e ajudar os outros. A Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Póvoa de Varzim aproveitou para divulgar o calendário de recolhas que irão decorrer este mês no concelho. Quem quiser e puder colaborar com este simples mas tão importante gesto poderá escolher um de seis momentos previstos.

Dia 05: 09h00-12h30 – Pavilhão Multiusos de Aguçadoura

Dia 06: 14h00-19h00 – Unidade Móvel na Praça do Almada

Dia 12: 09h00-12h30 – Escola do Teso, Estela

Dia 16: 14h00-19h00 – Unidade Móvel na Praça do Almada

Dia 19: 09h00-12h30 – Centro Ocupacional de Aver-o-Mar

Dia 28: 14h00-19h00 – Unidade Móvel na Praça do Almada