São Pedro da Póvoa dependente dos outros santos populares

Estamos quase a entrar em junho e a população está na expetativa de saber o que vai ser possível fazer mês dos santos populares. A propósito, Aires Pereira entende que o facto do São Pedro ser o último a ser celebrado vai permitir ver como vão ser festejados o Santo António e São João nas ruas das outras cidades. O autarca garantiu na última Assembleia Municipal que o São Pedro será vivido na Póvoa do mesmo modo que os outros santos em Lisboa, Porto ou Braga, por exemplo, ou seja, não vai admitir que haja um comportamento diferente para o município a que preside. O edil quer também perceber quais serão as diretivas do Governo e da Direção Geral de Saúde sobre esta matéria.