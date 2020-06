São Gonçalo festejado com missa solene em Beiriz

Em Beiriz, hoje é dia de festa. Mantendo as tradições religiosas, a comunidade celebra a Eucaristia em Honra de São Gonçalo. A missa solene começa às 11h na Igreja Paroquial, mantendo o horário que estava previsto no programa festivo há vários meses anunciado e depois cancelado devido à pandemia. Não há romaria nem animação, mas a presença de fiéis nas celebrações voltou a ser possível e, sendo assim, algumas dezenas de populares terão oportunidade de participar na cerimónia, cumprindo as normas de segurança.